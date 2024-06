Proposta indecente a Kvaratskhelia, il PSG lo tenta con un'offerta monstre: la cifra

Calciomercato SSC Napoli - Proposta indecente, quella del Paris Saint-Germain all'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia è un ragazzo semplice, introverso, molto legato alla famiglia e alle tradizioni del proprio Paese:

"Ora, però, si trova davanti a un bivio complicato: il Psg lo tenta, non soltanto per la proposta economica (pronto un contratto da 7,5 milioni). Sarebbe un primo step di crescita che gli garantirebbe la possibilità di giocare per cercare di vincere la Champions"