Presidente Federcalcio Nigeria: "Ho appena sentito Osimhen, mi ha detto: 'Sono felice, renderò Napoli orgogliosa'!"

Tweet della redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Presidente della Federazione calcistica della Nigeria Pinnick: “Ho appena sentito #Osimhen. Mi ha detto: “ Presidente sono felice, renderó #Napoli orgogliosa".

Queste tutte le dichiarazioni di Amaju Pinnick ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen vicino al Napoli? E' un ottimo acquisto per il Napoli. Seguo il Napoli dai tempi di Maradona, Napoli è una città orgogliosa anche nel calcio. Lui è un orgoglio del calcio africano. E' un ragazzo disciplinato, concentrato e focalizzato sugli obiettivi. Ha fatto la giusta scelta per la sua carriera, l'ambiente e la tifoseria lo sosterrà. Napoli è il posto giusto per risultati importanti. Lo dico subito, farà il possibile per superare i record di Maradona, una leggenda del calcio.

Cosa mi ha detto Osimhen? E' molto eccitato dall'idea di trasferirsi a Napoli. L'ho sentito pochi minuti fa, Napoli per lui sarà una nuova sfida e mi ha detto: 'Presidente, renderò Napoli orgogliosa'. Se avrà il giusto supporto e se gli darete fiducia, vi garantisco che aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi più importanti. Verrò a Napoli a vederlo.

E' giovane e può restare a lungo, le sue qualità giustificano la spesa che sta facendo il Napoli. Nel 2016 ha vinto i mondiali di categoria, per l'avventura al Napoli gli ho augurato il meglio! Sono stato a Napoli con mia moglie durante una crociera, mi piace moltissimo la città: sarò felice di tornarci per vedere qualche gara".