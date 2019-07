Pépé al Napoli, Gazzetta: nessuno ha fatto un'offerta così alta come De Laurentiis! Il Lilla vorrebbe chiudere in fretta

Per assurdo il Lilla sta diventando il miglior alleato del Napoli, il club francese da tempo si è rassegnato all’idea di vendere il proprio attaccante Nicolas Pépé: lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nessuno ha fatto un’offerta così alta di valore e concreta come quella del Napoli. De Laurentiis si è detto pronto a investire almeno 60 milioni cash, oltre a inserire un giocatore come Ounas (valutato oltre 20 milioni) e gradito al club francese. Al Lilla l’offerta piace e vorrebbe chiudere abbastanza in fretta l’operazione, proprio per poter avere subito il denaro da reinvestire in altre promesse. Lo stallo delle big di Premier (e anche del Psg per via del caso Neymar) irrita un po’ i dirigenti francesi che vedono bloccate anche le proprie operazioni. La concretezza del Napoli ha colpito nel segno e ora il club francese spera che Nicolas decida in fretta"