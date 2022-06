Politano piace al Milan e ad altre tre squadre! Primi approcci e richieste d'informazioni al Napoli

Il Napoli ha una priorità: cedere per poi acquistare. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sa che Matteo Politano vorrebbe provare una nuova esperienza come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Politano, salutata la Nazionale, si gode le vacanze a Formentera:

"La sua annata non l'ha soddisfatto: ha giocato meno del previsto e nel finale, dalla Fiorentina in poi, è stato definitivamente scavalcato da Lozano. Per questo, dopo essersi confrontato con Spalletti e Giuntoli, ha chiesto con garbo la cessione. Qualcosa si muove: piace al Valencia di Gattuso, al Milan, alla Fiorentina e alla Lazio, ma siamo ai primi approcci, alle cortesi richieste d'informazioni"