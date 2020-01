Politano-Napoli, CorSport annuncia: lunedì visite mediche e firma, Gattuso pronto a farlo esordire contro la Sampdoria

Calciomercato Napoli. Gli azzurri sono ormai ad un passo da chiudere il quarto colpo del loro mercato invernale: è infatti cosa fatta per l'arrivo di Matteo Politano in maglia azzurra. L'esterno offensivo dell'Inter, come sostiene l'edizione odierna del Corriere dello Sport, lunedì sosterrà le visite mediche con il Napoli per poi mettersi subito al servizio di mister Gattuso.

Calcio mercato Napoli, cifre e dettagli affare Politano

E’ stato un braccio di ferro in cui il Napoli ha fatto tre passi avanti e l’Inter due indietro: e così, tra chi voleva spendere venti milioni e chi ne voleva incassare venticinque, si sono fermati a ventitré. Sono stati così distribuiti: due per il prestito, diciannove per il riscatto obbligatorio da esercitare nell’estate del 2021 e da pagare in più rate ed eventualmente altri due di bonus, non semplici e neanche impossibili. Però ci siamo, mancano i tweet, e quelli arriveranno dopo le visite mediche, sono già state programmate: appuntamento a Villa Stuart, per domani mattina, poi da martedì con Gattuso, per cominciare a pensare alla Sampdoria, al suo quinquennio in maglia azzurra.