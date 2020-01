Politano-Napoli, Auriemma: "Il giocatore sta arrivando in città, pronta l'ufficialità"

Calciomercato Napoli - Matteo Politano e il Napoli, le parti si avvicinano a tutti gli effetti. Calcisticamente e concretamente. "Il giocatore sta viaggiando adesso in direzione Napoli", ha infatti riferito poco fa Raffaele Auriemma in diretta a Radio Marte. E non solo: "Sta arrivando in città dove ha già degli amici che lo attendono e vivrà le prime ore di Napoli. Non sapeva domani non ci fosse allenamento, sperava di allenarsi con gli azzurri già domani. In questo momento bisogna attendere per il tweet classico di De Laurentiis, perché si stanno scambiando le firme e stanno inviando i documenti in Lega i due club. Quindi bisogna attende che i contratti vengano depositati in Lega e poi arriverà l'ufficialità".