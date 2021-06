Pjanic Napoli, la pazza idea scambio del Barcellona: c'è Fabian nell'affare!

Pjanic Napoli è l'ultima pazza idea del calciomercato 2021-22. Infatti, il centrocampista ex Roma e Juventus è in uscita dal Barcellona. Arrivato solo un anno fa, potrebbe lasciare la Spagna nonostante le 30 presenze di questa stagione. Non ha però brillato particolarmente il centrocampista 31enne bosniaco. Ed è per questo che il Barça sta provando a inserire Pjanic nelle sue trattative. Ed è qui che nasce l'idea SSC Napoli.

Pjanic Napoli, l'idea scambio del Barcellona per arrivare a Fabian

Pjanic Napoli è un'idea che nasce quando la dirigenza blaugrana propone uno scambio al Napoli. A raccontare questa notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quale Fabian Ruiz sarà sacrificato ed è sul mercato per il Napoli. Fra le squadre più interessate allo spagnolo, vi è proprio il Barcellona. Che alla SSC Napoli è arrivata a proporre uno scambio coinvolgendo Pjanic e Fabián. Chiaramente, con un conguaglio o contropartite a favore della SSC Napoli vista l'alta valutazione dello spagnolo azzurro. E considerando che il bosniaco ha ormai 31 anni.

La proposta del Barcellona per Fabian

Questi i dettagli dal CdS sulla possibilità di vedere Pjanic al Napoli che è stato già allenato da Luciano Spalletti a Roma:

"Fabian e il Barcellona, dicevamo. Ieri in Catalogna s'è parlato proprio di un feeling ritrovato, di un ritorno di fiamma per intenderci, e i particolari a coté sono parsi interessanti sul serio: per abbattere i costi, il Barça sarebbe anche disposto a inserire il cartellino di un giocatore tipo Pjanic, ex allievo di Spalletti che però ha 31 anni e un ingaggio maxi e dunque proibitivo, o magari Junior Firpo, mancino che interessa al Napoli da un po' di tempo".

Pjanic Napoli

Pjanic proposto alla SSC Napoli, la risposta di De Laurentiis

La risposta della SSC Napoli pare sia già arrivata. Perché il presidente De Laurentiis per cedere Fabian Ruiz non è interessato a contropartite come Pjanic al Napoli ma solo al cash. Infatti, il patron azzurro secondo il Corriere dello Sport avrebbe già reagito all'idea del Barça:

"Ma a quanto pare De Laurentiis è orientato esclusivamente verso il cash. Euro e nessuna contropartita: più chiaro di così".