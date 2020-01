Ultime calcio Napoli - "Politano al Napoli, lunedì le visite mediche, ha scelto il numero 21, arriva in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo Champions e alle presenze, ingaggio di 2.2 milioni più 300mila euro di premi", scrive sul proprio profilo Instagram Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine".