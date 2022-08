Petagna via da Napoli? Non c'è solo il Monza, altri club chiedono informazioni! La valutazione di ADL

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo in piedi un vero e proprio quartier generale nell’hotel di Rivisondoli che ospita il ritiro del Napoli. Da lì muove le fila del mercato che viene apparecchiato dal d.s. Giuntoli per poi ricevere l’ok definitivo da parte del presidente. Si attendono mosse sull'attaccante, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Petagna via da Napoli?

Il vice Osimhen, invece, è ancora Petagna, che contro il Girona ha segnato e che da qualche giorno appare più pimpante anche in allenamento:

"Il Monza lo vuole ma per adesso non ha spazio, qualche altro club ha preso informazioni ma il Napoli aspetta che maturino le condizioni economiche adatte per dare via il suo bomber di scorta (almeno 15 milioni, magari attraverso un prestito con obbligo di riscatto). Soldi che poi verrebbero reinvestiti per portare in azzurro Giovanni Simeone"

