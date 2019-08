"Avete perso Dzeko, ecco Milik!" CorSport: il Napoli propone lo scambio o 50/60mln cash! Inter intrigata, le cifre dell'offerta a Icardi

Calciomercato Napoli - "Aurelio e Carlo aspettano Maurito", titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il pressing di De Laurentiis con Wanda Nara è storia, il gradimento di Ancelotti anche. "L’offerta («Avete perso Dzeko? Ecco Milik») intriga l’Inter: è attesa", si legge sul quotidiano nazionale.

Mercato Napoli, scambio Icardi - Milik possibile con l'Inter

Il momento della verità sembra essere vicino, adesso, per Mauro Icardi: se è vero che c'è tempo fino al 2 settembre, sul mercato si avverte l'impazienza utile a scuotere l'affare Icardi. Maurito Icardi ha varie destinazioni dell’anima e Napoli, che l’ha invitato attraverso ogni suo esponente - da De Laurentiis a Giuntoli ad Ancelotti ai calciatori - a farsi un giretto perlustrativo con la testa, ora ci ha provato ancora e pure prepotentemente. E' arrivato il momento per l'attaccante argentino di darsi una mossa e scegliere il suo futuro, perchè quindici giorni non sono più così tanti da qui alla chiusura del mercato e De Laurentiis ha messo pressione a Wanda Nara, affinché venisse dirottata la stessa pressione al marito.

Queste le ultime raccontate sul Corriere in edicola oggi:

"Dopo che Dzeko ha firmato con la Roma, si è tirato fuori dal mercato ed ha lasciato all’Inter un vuoto «affettivo» nel bel mezzo dell’area di rigore, il Napoli ha pensato che si possa fare egualmente questo affare facendoci entrare Milik: è stata una scossa e non è rimasta inascoltata nella Milano nerazzurra che certo non può permettersi di vivere con un attaccante come l’argentino fermo, a busta paga. Io ti do un Milik a te e tu mi dai un Icardi a me, così per vivere felici e contenti, dopo aver concordato ogni dettaglio.



Ma la volontà degli interessati, a questo punto, è determinante per offrire l’ennesima spinta e lasciare che si possa passare dalle parole ai fatti: il Napoli, cioé De Laurentiis in persona, ha ribadito alla signora Icardi le bellezze della città, la sua innata empatia con gli argentini, e poi ci ha aggiunto la possibilità della Champions League, le prospettive di una squadra che - con quel popo’ di centravanti - avrebbe connotazioni inimmaginabili".

De Laurentiis con Icardi e Wanda Nara

Solo soldi per Icardi: la seconda offerta del Napoli

Sull'accordo economico nessun problema: si erano già sentiti e accordati Wanda Nara e il patron della SSC Napoli, accordo anche sui diritti d'immagine. L'argentino chiedeva otto, il Napoli offriva sei e mezzo con bonus. Ma alla fine potrebbero stringersi la mano se la Juventus si defilasse. Ma il Napoli ha anche un'alternativa allo scambio con Arek Milik: