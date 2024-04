Perché non gioca? Tifosi Napoli contrariati, lui ha chiesto la cessione già a gennaio

Calciomercato Napoli, sarà un'estate bollente questa in arrivo per il club partenopeo. Del resto non può essere altrimenti per Aurelio De Laurentiis dopo un anno tanto disastroso. Sarà necessaria una rivoluzione con scelte convinte e spesso anche coraggiose, così da avviare un nuovo entusiasmante ciclo - chissà con chi in panchina, tra chi sogna Antonio Conte e chi invece prevede il più verosimile Vincenzo Italiano - ma andrà fatto dopo le macere di quest'annata.

Saranno per questo diverse le cessioni tra i vari reparti, con altrettanti rinforzi per puntellare e migliorare l'organico. Il principale partente, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Victor Osimhen per il quale è stato apparecchiato tutto a dovere attraverso la nuova clausola rescissoria. Sarà anche l'assicurazione di ADL che, senza Champions, potrà così finanziare una campagna acquisti che altrimenti avrebbe fatto parecchio fatica a decollare.

Ci saranno tuttavia anche parecchie cessioni 'inferiori', di giocatori non protagonisti questa stagione e desiderosi di trofare fortuna altrove. Diego Demme per esempio che andrà in scadenza a giugno ma anche Leander Dendoncker, vero e proprio oggetto misterioso del mercato di gennaio. Profili che non hanno inciso il cui addio, per i tifosi, è indifferente.

Calciomercato Napoli, Ostigard 'rimpianto' dei tifosi: sarà addio

Discorso diverso però per Leo Ostigard, che sembra altrettanto destinato a partire. A differenza degli altri, dispiacerà a non pochi sostenitori considerando che oggi è motivo di dibattito: "Perché gioca Juan Jesus e non lui?", è uno dei quesiti che hanno caratterizzato l'intera annata. Perché se Natan potrebbe essersi rivelato non prontissimo al suo primo anno in Serie A, discorso diverso per il roccioso difensore norvegese che - quando chiamato in causa - ha sempre risposto 'presente' con goal anche importanti.

Solo una nuova guida tecnica che lo metterebbe al centro della difesa potrebbe fargli cambiare idea, dal momento che ha chiesto la cessione già a gennaio e col Napoli che ha provato a inserirlo prima nell'affare Dragusin e poi nella trattativa Perez. Sono però saltate entrambe e il 24enne, alla fine, è rimasto in azzurro non entusiasta per le briciole raccolte. Ora aspetta solo il momento esatto e la chiamata giusta per ringraziare e salutare.