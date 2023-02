Calciomercato - Ritorno in Italia per Giuseppe Rossi attualmente svincolato. Lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.

Calciomercato, Giuseppe Rossi torna in Italia

L’attaccante - si apprende - è infatti in procinto di tornare alla Spal dove ha già giocato lo scorso anno salvo poi non rinnovare a fine stagione e finire appunto disoccupato. Il 36enne ha superato le visite mediche in queste ore e - dopo una riunione con la società - potrebbe far ritorno nel club di Ferrara.