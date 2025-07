Dimaro, il sindaco: “De Laurentiis è tranquillo e carico! Tanta affluenza da parte dei tifosi ed è destinata ad aumentare”

Marco Panciera, sindaco di Dimaro, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda dalle 19:00 alle 20:00 su Televomero:

“L’impressione che mi ha fatto il Napoli è molto buona, fin dall’arrivo mi ha dato una sensazione di serenità e forza. Ospitare i campioni d’Italia è una forte emozione per me. C’è un rapporto importante, in questi dieci giorni ci vogliamo più bene, noi siamo un popolo un po’ più freddo, però c’è il vostro calore. Nei prossimi giorni aumenterà la presenza dei tifosi napoletani, già oggi il campo era pieno. Abbiamo chiesto al Napoli di affrontare il serio problema delle file, non è possibile avere così tanti tifosi sotto al sole, ci sono tutti i presupposti per risolvere il problema, ma non ne abbiamo ancora parlato. È un dispiacere per i tifosi la sorpresa della prima parte dell’allenamento a porte chiuse, arrivano a Dimaro per la voglia di vedere da vicino i giocatori. Ne parleremo con il club. Io sono tifoso dell’Inter, ma sono simpatizzante del Napoli: sono contento che abbia vinto lo scudetto, piuttosto che Juve o Milan (ride, ndr). De Laurentiis è arrivato ieri sera ed era molto tranquillo e carico, oltre a essere molto disponibile. Noi abbiamo uno sguardo turistico, è il motivo per il quale organizziamo insieme al Trentino Marketing questo evento, lo sforzo è sempre importante e cerchiamo di stare al livello di una squadra che è sempre cresciuta. Quest’anno siamo partiti per tempo con il campo, abbiamo preparato un manto erboso da campioni d’Italia, sono arrivati anche dei tecnici da Napoli. L’area eventi più grande, con uno schermo di 13x8 metri l’ha voluta proprio il presidente De Laurentiis, ci sono più di 500 sedie per le serate cinema. E ci aspettiamo tante presenze per la presentazione della squadra. Siamo felici dell’arrivo di De Bruyne, è incredibile vedere le persone così emozionate. Il turismo a Dimaro è principalmente legato al ritiro, ma un’amicizia, una fiducia con la Campania si è creato nel 2020 quando non potemmo ospitare il ritiro, ma c’erano dei gruppi tifosi partenopei qui. Noi accogliamo anche tante persone che arrivano per sciare”.