Pépé-Napoli, Gazzetta a sorpresa: si prova la rimonta sull'Arsenal, accettate le richieste d'ingaggio. Altre due mosse per convincere il ragazzo

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sta provando a recuperare sull'Arsenal per Nicolas Pépé. Ecco l'ultima strategia studiata dal club partenopeo per aggiudicarsi il forte attaccante del Lille

"Su Pépé, senza illusioni, il Napoli sta cercando di rimontare. Con gli interventi diretti proprio di Ancelotti e anche con le motivazioni: in azzurro l’ivoriano sarebbe protagonista in Champions, con l’Arsenal no. Le richieste di ingaggio sono state di fatto accettate. Vedremo nei prossimi giorni se il cannoniere del Lilla avrà un ripensamento oppure accetterà la corte del club londinese"