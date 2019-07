Pépé-Napoli, ha detto sì! CdS: accordo totale con Lille e calciatore, ingaggio top fino al 2024. Cifre e dettagli

Accordo totale tra la Ssc Napoli e Lille per il cartellino di Nicolas Pépé. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che annuncia anche il sì del calciatore alla proposta di Aurelio De Laurentiis. Ecco tutti i dettagli:

"È Nicolas Pépé, 24 anni, 22 gol e 11 assist nell’ultima Ligue 1 con la maglia del Lilla, l’obiettivo numero uno del momento che potrebbe anche diventare il colpo d'oro, il più pagato della sua era. L’accordo con il club francese non è mai stato un problema, definito da tempo sulla base di 65 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, per un totale di 85 milioni, mentre l’ostacolo è sempre stato rappresentato dalle commissioni: 6, i milioni richiesti dagli uomini al seguito di Nicolas. Il giocatore, in questo momento in vacanza a Miami, ha già detto oui: sì. Sensazioni? Ottimismo: le parti lavorano per definire l’ingaggio, intorno ai 5 milioni fino al 2024, e soprattutto per abbattere il muro delle richieste dei manager. Il nodo, insomma, riguardava e riguarda l’accordo con il ragazzo, ora in Florida dopo la Coppa d'Africa giocata con la Costa d'Avorio, e i suoi manager: e se la richiesta di 5 milioni d'ingaggio può anche essere soddisfatta, sono i 6 milioni di commissioni il vero ostacolo: superabile, però".