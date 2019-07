Pepé-Napoli, parla l'agente: "Abbiamo contatti in Italia, è vero e Nicolas è aperto a tutto: sceglieremo la migliore soluzione per lui"

Ultimissime calcio Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, senza mezzi termini, ha spiegato di volere un attaccante da 30 gol: più o meno ci siamo con Nicolas Pepè, ivoriano del Lilla, alla luce dei numeri recenti. La trattativa con il Lilla esiste, è concreta ed è anche molto ben avviata: 60 milioni, euro in più o meno, e poi il cartellino di Ounas. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Un totale di 75-80 milioni di euro complessivi: monstre. Anche i contatti con il suo manager, Samir Khiat e gli intermediari al lavoro sono positivi: le chiacchierate vanno a gonfie vele nonostante l’interesse illustre di altri club e certi aspetti da limare. «Abbiamo contatti in Italia, è vero e Nicolas è aperto a tutto: sceglieremo la migliore soluzione per lui, non semplicemente una soluzione», spiega Khiat. Come a dire, qui stiamo costruendo il futuro"