ULTIM'ORA - Pépé all'Arsenal, Sky: affare in chiusura! Vicinissimo l'accordo con gli agenti

Calciomercato - L'Arsenal sta chiudendo per Nicolas Pépé, attaccante del Lilla su cui si era fiondato anche il Napoli. In questo momento il club britannico sta ultimando l'affare con il giocatore trovando l'accordo con i suoi agenti per contratto e commissioni. Accordo totale e già trovato nella giornata di ieri con il Lilla nella giornata di ieri. Lo riferisce Sky Sport.

Arsenal are working to complete Pépé deal with player agents about his contract. Total agreement with Lille as said yesterday. ªï¸ð´ AFC Arsenal #Pépé

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2019