Affare Pépé, ESPN: l'Arsenal pagherà 80mln in cinque anni, i Gunners sono la destinazione preferita dal calciatore

Calcio mercato Napoli - Nicolas Pépé, attaccante ivoriano del Lille, è sempre più vicino all’Arsenal e non alla S.s.c. Napoli. Lo annunciano i colleghi americani di ESPN, tramite un lungo focus dedicato sul loro sito internet.

Arsenal-Pépé, le cifre

L’Arsenal è in pole position per acquistare Nicolas Pépé per una cifra di ben ottanta milioni di euro pagabili in cinque rate. I Gunners in questo momento sono davanti a Napoli, Inter, Paris Saint-Germain ed Atletico Madrid per arrivare all’attaccante del Lille. Secondo ESPN, inoltre, l’Arsenal sarebbe la destinazione preferita dello stesso Nicolas Pépé.

Pepè-Napoli, l'Arsenal può beffare De Laurentiis

In mattinata ne aveva parlato già il giornalista della BBC David Ornstein, con il seguente messaggio pubblicato sul proprio account Twitter: