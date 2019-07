Sky Sports Uk - Pépé all'Arsenal, intesa totale: pronte le visite mediche! Rmc: "Martedì sera o mercoledì sarà a Londra"

Calciomercato Napoli le ultimissime sulla trattativa per l'ivoriano Nicolas Pèpè. A quanto pare sarebbe stato inutile il rilancio della ultime ore di Aurelio De Laurentiis.

Calcio mercato Napoli le ultimissime su Pépé

Da Gianlucadimarzio.com: "Operazione Pépé in chiusura per l'Arsenal. Stando a quanto riportato da SkySports UK, l'attaccante classe '95 del Lille in settimana si sottoporrà alle visite mediche di rito con i Gunners, visto che anche l'intesa con il club francese è stata raggiunta. L'accordo con l'entourage del giocatore, invece, c'era già da giorni con l'Arsenal che aveva accontentato gli agenti di Pépé sia per quanto riguarda l'ingaggio, sia per le commissioni dell'operazione. Un'accelerata decisiva, quest'ultima, che aveva permesso al club inglese di superare il Napoli".

Mohamed Bouhafsi di Rmc Sport aggiunge anche il giorno delle visite: "Pépé è atteso a Londra martedì sera o mercoledì per sostenere le visite mediche con l'Arsenal".