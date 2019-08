Pellegrini torna al Cagliari: "Felice di essere qui, ho imparato tanto alla Juventus"

Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Juventus, è ritornato in prestito al Cagliari dopo l'ottima stagione scorsa con i sardi. Oggi il terzino sinistro si è presentato alla stampa. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

"Sono felicissimo di essere di nuovo qui. Alla Juventus, seppur per poco tempo, ho conosciuto grandi campioni, ho visto come si approcciano agli allenamenti e nel tempo libero è ho imparato tanto: un importante bagaglio. L'approccio qui a Cagliari non cambierà, per me è sempre stato così: è importante la professionalità. Alla Juventus ripeto, seppur per brevissimo tempo, mi hanno insegnato a distinguerti per la serietà e l'impegno".

"Il discorso con la Juventus lo abbiamo affrontato assieme e ho deciso di continuare a giocare e Cagliari è la piazza ideale: difficile trovarne di migliori. Avevo alternative ma non ho voluto sentirle: per me il Cagliari è una famiglia. Non ho avuto la fortuna di salutare i tifosi quando sono andato via a maggio e nel post avevo scritto che per me non era un addio e ma un arrivederci. Sapevo già che il ritorno poteva essere imminente. Quanto rimarrò? Non mi sento di passaggio, penso di averlo dimostrato nelle partite dell'anno passato, con grande attaccamento alla maglia. I tifosi mi hanno dato tanto, è importantissimo sapersi comportare bene: stare in campo fino a quando ti reggono le gambe"

"Se Maran vuole vado in porta, il ruolo è indifferente. Ho visto la squadra domenica contro il Chievo, tranne Radja i nuovi non li conoscevo e potrò dare un giudizio solo quando li vivrò nel quotidiano. I miei compagni giocano con la stessa mentalità dell'anno scorso e questo è ottimo perché con tanti nuovi arrivi non è mai semplice. Sta nascendo una grande squadra e quest'anno il Cagliari può divertirsi se la buona sorte ci accompagnarà".

"Ci siamo sentiti spesso anche prima di ritrovarci qui, mi ha detto le stesse cose di gennaio, di accettare subuito. Non mi sarei mai aspettato di ridividere lo spogliatoio con Radja e non mi aspettavo che lui ritornasse in maniera così imprevista nella sua terra. Radja ha dimostrato di essere legatissimo a questa maglia".

"Brescia? Mi metto a disposizione, non spettano a me le scelte. Tutti lavoriamo per il bene della squadra e Maran farà le scelte giuste: io sono pronto".