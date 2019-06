Napoli, sfuma l'ipotesi Pellegrini! Sky: "L'ha preso la Juve, scambio con Spinazzola: domani le visite mediche"

Leonardo Spinazzola Pellegrini - Asse di mercato caldo tra Roma e Juventus. I due club si sono incontrati a Milano nel pomeriggio per discutere dello scambio relativo a Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola. L'esterno bianconero si arruolerà alla squadra di Paulo Fonseca, quello giallorosso troverà sul suo cammino Maurizio Sarri.

Calciomercato, Pellegrini vola alla Juve:

E' questo lo scenario descritto da Gianluca Di Marzio sul proprio portale di calciomercato. Spinazzola è stato valutato 25 milioni di euro, Pellegrini, invece, 15 milioni: plusvalenze per entrambi i club, 10 milioni di conguaglio da parte della Juventus. Per entrambi i calciatori pronto un contratto da cinque anni a cifre molto più alte rispetto a quelle attuali. Domani mattina potrebbero già esserci le visite mediche per entrmbi gli esterni.

Proprio Pellegrini era finito nel mirino del Napoli nelle ultime settimane: il giovane calciatore di proprietà della Roma, in forza al Cagliari nell'ultima parte di stagione, non rientrava nei parametri economici della società capitanata da Aurelio De Laurentiis. La stessa società partenopea aveva addirituttra provato ad inserirlo nella trattativa Diawara-Manolas con il club giallorosso nell'ottica di un'affare ben più ampio.