Sky - La Juve insiste per Pellegrini e mette sul piatto Spinazzola: si può chiudere in giornata

Asse caldissimo quello fra Juventus e Roma. I due club, proprio in queste ore, stanno parlando di uno scambio per la difesa. Sul piatto ci sono Spinazzola da una parte e Luca Pellegrini dall'altra. L'esterno bianconero andrebbe in forza alla squadra di Fonseca, mentre quello giallorosso si unirebbe alla squadra di Sarri.

La trattativa è in corso e si può chiudere già in giornata. Per la Roma sarebbe un affare importante per chiudere il discorso plusvalenze dopo la cessione di Manolas al Napoli. Saltando Gerson al Genoa, infatti, la Roma ha dovuto riattivare questo scambio per ottenere le plusvalenze necessarie.