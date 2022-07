Pedullà su Lo Celso-Napoli: "Il Tottenham dovrebbe aprire al prestito, accollandosi buona parte dell'ingaggio"

Calciomercato Napoli - Giovani Lo Celso in uscita dal Tottenham, ma il club inglese poiché ha pagato tanto per portarlo a Londra, non vorrebbe incassare zero euro da un nuovo prestito. "Tra l’altro quella di Giovani è una storia che coinvolge, guardacaso, lo stesso Psg che lo portò in Francia nel 2019 strappandolo al Rosario Central. Operazione da circa 10 milioni, Giovani aveva vent’anni e pensava di poter mettere tenda a Parigi. Ma presto sarebbe andato in prestito al Real Betis che lo avrebbe riscattato per oltre 20 milioni, prima che si materializzasse il Tottenham, esattamente tre anni fa", commenta la Gazzetta dello Sport.

