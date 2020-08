Pedullà: "Allan-Everton, entro lunedì sarà in Inghilterra! 25 più 5 di bonus: 3 mln difficilmente raggiungibili"

Calciomercato Napoli - E' ormai fatta per il passaggio di Allan all'Everton, con il club azzurro che sta per cedere definitivamente il brasiliano. A raccontarne gli ultimi dettagli è Alfredo Pedullà, esperto di mercato.

Allan all'Everton, le cifre e la data dell'addio

Sul suo sito, riguardo Allan, Alfredo Pedullà scrive:

Allan all’Everton: è fatta. Il Napoli ha perfezionato la cessione del centrocampista brasiliano, una svolta annunciata e che vi avevamo anticipato nei dettagli nelle ultime settimane. E soprattutto negli ultimi giorni quando vi raccontammo di una base fissa da 25 milioni. Proprio così, andrà proprio così, aggiungiamo circa 5 milioni di bonus e così Allan potrà riabbracciare Ancelotti, era la sua unica e vera priorità. Anche se lo avevano accostato ad altre squadre, Atletico Madrid in testa, senza che ci fosse un fondamento. Allan sarà in Inghilterra tra domani sera e lunedì al massimo, pronto a raggiungere Ancelotti per una nuova esperienza. I bonus per Allan sono 5 milioni: 2 milioni semplici da raggiungere, 3 meno semplici o più difficili".