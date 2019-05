Panchina Juve, Sportitalia - Resta in pole Sarri, ma occhio al post-finale di Champions League

Maurizio Sarri resta oggi in pole per la panchina della Juve. Dalle proiezioni (a sorpresa) di venerdì scorso alle conferme delle ultime ore. In certe situazioni contano le firme e gli accordi, ma il borsino lo vede in vantaggio su Simone Inzaghi. Pochettino resta la mina vagante, ma per tutti, considerato che piace anche al Bayern: il Tottenham gli proporrà il rinnovo e un ricco adeguamento, ma bisogna capire quali saranno le volontà di Mauricio che in più occasioni ha mandato messaggi di addio. Bisogna capire se le parole di Pochettino sono un segnale di rottura, oppure un segnale per farsi riconoscere quanto chiede (non soltanto a livello economico, ma anche importanti investimenti di mercato). In un periodo di voci (e invenzioni) ricordiamo che Mourinho ieri era segnalato a Setubal, a casa sua, non erano segnalati incontri in giro per l’Europa. Dobbiamo aspettare anche la finale di Champions, ma Klopp oggi ha un rapporto di ferro con il Liverpool. Mentre su Guardiola la sua presenza italiana era legata a un evento, non ci sono stati incontri per il futuro. Poi il mercato cambia tra dieci minuti, ma oggi è così.