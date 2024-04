Palmeri: "Conte tra Napoli e Milan! Offerta di De Laurentiis, il tecnico prende tempo"

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Ne parla oggi il giornalista Tancredi Palmeri su Sportitalia.

Ultime news. Secondo quanto riportato, l'allenatore Conte avrebbe avuto recenti contatti con il Milan, che però non si sono ancora concretizzati in una vera e propria trattativa. Se Pioli andrà via a fine stagione, Conte è uno dei principali candidati a sostituirlo ed è soprattutto Zlatan Ibrahimovic a spingere per il suo arrivo in rossonero.

Antonio Conte

A proposito del Napoli, invece, Tancredi Palmeri scrive:

"Il Napoli aspetta. L’offerta a Conte è formulata, ed è anche l’unica concreta sul tavolo del tecnico salentino. Che se fino a qualche mese fa aveva declinato l’entrata in corsa, adesso non ha ancora dato una risposta definitiva. Il Napoli non è la sua prima scelta: non per blasone o possibilità economiche, ma per la problematicità del lavorare con un presidente umorale come De Laurentiis. Il Napoli aspetta Conte; Conte aspetta di vedere se arriverà qualcos’altro, sennò potrebbe decidere di accettare la proposta di Aurelio".

Per Conte le alternative sono Manchester United e Chelsea, ma anche il Bayern Monaco, con cui c'è stato un "contatto esplorativo". Napoli e Milan restano le ipotesi più concrete.