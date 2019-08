Pachuca, il vicepresidente: "Napoli un passo in avanti per Lozano: lo merita, ha tanta qualità"

Calciomercato Napoli - Il club azzurro verserà circa 42 milioni di euro nelle casse del Psv per assicurarsi Hirving Lozano: operazione, come noto, conclusa ormai da giorni, manca soltanto la formalità dell’annuncio ufficiale. Parte di questi soldi però finiranno nelle casse del Pachuca, club che ha svezzato ‘El Chucky’ ottenendo dagli olandesi al tempo una percentuale sulla futura rivendita (circa 20%).

In esclusiva per gonfialarete.com, Andreas Fassi, vicepresidente esecutivo proprio dei messicani, commenta l’approdo di Lozano all’ombra del Vesuvio: “Mi fa molto piacere, parliamo di un giocatore che già da giovane e quindi da anni si distingue per la sua velocità, per personalità, per la qualità con la quale tratta il pallone. Mi fa davvero piacere che finalmente possa fare un salto in avanti rispetto al calcio olandese, in una piazza come il Napoli: lo merita, ci è arrivato con il suo modo di lavorare, con il suo modo di giocare al calcio”.