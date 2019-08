Addio Ounas, CorSport: il Napoli conta di ottenere 40mln tra prestito e riscatto, Adam vuole giocare

Le ultimissime di calciomercato -L'attaccante esterno del Napoli Adam Ounas attende che arrivi una fumata bianca, affinché possa preparare i documenti per la carta d’imbarco per dire addio al club azzurro. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono tante squadre interessate al franco-algerino.

Ounas-Napoli, le cifre del possibile addio