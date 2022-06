Ounas in uscita dal Napoli, CorSport: non rinnoverà, s'era illuso di poter essere prezioso per Spalletti

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha raccolto un paio di desideri - quello di Matteo Politano di provare una nuova esperienza e quello di Adam Ounas di non rinnovare e dunque salutare - e ora sta esplorando il mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Insigne ha salutato, Politano potrebbe accodarsi, Ounas è destinato allo stesso epilogo:

"Vorrebbe tornare a divertirsi come ai tempi di Crotone dopo essersi illuso di poter diventare risorsa preziosa per Spalletti. L'algerino non rinnoverà, scadenza di contratto 2023, e dunque partirà, ma per andare dove? Piace al Monza, è seguito dal Torino, ma il Napoli non lo svende e aspetta l'offerta giusta"