Ounahi al Marsiglia, dalla Francia: "Domani sarà già allo stadio Velodrome"

Calciomercato: Ounahi all'Olympique Marsiglia, ormai è fatta. Il centrocampista marocchino dell'Angers non andrà al Napoli, dopo che da diverse settimane era diventato un obiettivo prioritario per il centrocampo azzurro in vista della prossima stagione.

Sebbene non ci sia ancora l'annuncio ufficiale, il passaggio di Azzedine Ounahi al Marsiglia è imminente. Lo testimoniano anche i giornalisti di FootMercato Santi Aouna e Hanif Berkane, secondo cui domani sera il marocchino potrebbe essere già allo stadio Velodrome per assistere alla partita OM contro Monaco.

Domani potrebbe essere anche il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto.