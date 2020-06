Ospina va via? Tuttosport: in caso di addio del colombiano, Giuntoli ha già individuato il sostituto

Il dubbio in casa Napoli riguarda soprattutto il portiere: Gattuso punterà ancora su Ospina oppure rilancerà Meret? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport:

"Intanto l’estremo difensore colombiano ha dichiarato che punta a tornare presto in patria. «Tornare all’Atletico Nacional? È un mio obiettivo, spero che possa arrivare quel momento». In caso di addio di Ospina, il ds Giuntoli chiederà al Parma di girargli di nuovo il cartellino di Luigi Sepe, acquistato dal club ducale per 5 milioni di euro"

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Blu Radio Colombia. Tra le sue dichiarazioni ha parlato anche del suo futuro in azzurro.

«Ho ancora due anni di contratto con il Napoli, ci sono alcune situazioni da chiarire ma per ora penso al campo, a lavorare bene, a sfruttare ogni chance in campo. Siamo tranquilli in questo momento, concentrati per il finale di stagione che stiamo per affrontare. Poi faremo un bilancio. Tornare a giocare al Nacional? È una possibilità, per ora ho un contratto con il Napoli ma spero di poter tornare un giorno»