CN24 - Napoli-Ospina, ripresi i contatti con l'entourage per il rinnovo: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Napoli diviso tra Meret e Ospina, con Spalletti che propende per la permanenza del colombiano e la società che riflette anche sul futuro di Meret che resta un investimento importante per il club di De Laurentiis.

Ospina Napoli rinnovo

Rinnovo Ospina-Napoli, le ultime

In attesa che la stagione finisca ed il club entri nel vivo delle fasi del calciomercato, ci sono alcuni aggiornamenti sulla questione raccolti da CalcioNapoli24.it. Negli ultimi giorni sono infatti ripresi i contatti con l'entourage di Ospina per il rinnovo contrattuale: il Napoli sta valutando anche l'ipotesi di confermare il colombiano, ma bisognerà far quadrare le cifre tra richiesta del colombiano e disponibilità del club.