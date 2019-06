Ospina-Napoli, c’è l’accordo! Stretta di mano con l'Arsenal, De Laurentiis ha assecondato il desiderio di Ancelotti

È partita la fumata azzurra, sull’asse Napoli-Londra sponda Arsenal: quattro milioni in contamti e una stretta di mano per sancire un accordo scritto su carta e poi certificato tra gentiluomini. Quello per il portiere colombiano David Ospina, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ospina-Napoli, c’è l’accordo