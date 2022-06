Ospina-Meret, le opzioni del Napoli: il ds Giuntoli ha un doppio piano

Una porta per due. Quella del Napoli, che sta programmando il futuro e ragionando sugli innesti alla rosa di Spalletti. A cominciare dal portiere, ci sono Ospina, in scadenza il 30 giugno, e Meret, che ha un anno in più di contratto. Ne parla calciomercato.com.

Ospina-Meret, le due opzioni del Napoli

Per non farsi cogliere impreparati, il ds Giuntoli e i suoi collaboratori hanno messo a punto un doppio piano:

mancato rinnovo del colombiano: il Napoli ha presentato la sua proposta per un anno con opzione per una seconda stagione, la risposta dell'entourage non è arrivata. Sullo sfondo Lazio e Real Madrid. In questo caso, la società saluterebbe David e punterebbe su Meret come titolare, avviando anche i discorsi per prolungargli il contratto.

accordo con Ospina: a quel punto continuerebbe a essere lui il titolare azzurro, anche nella prossima stagione. Con Meret che non accetterebbe però più il ruolo di dodicesimo e a quel punto, d'accordo con l'agente Federico Pastorello, si cercherebbe una soluzione alternativa per lui, che partirebbe a un anno dalla sua scadenza.

