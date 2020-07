Venerato a CN24: "L'entourage di Osimhen smentisce le voci sull'Inter: trapela ottimismo in ottica Napoli. Il sogno del ragazzo è la Premier ma non arriveranno offerte"

Ultimissime notizie di calciomercato. Osimhen non ha ancora detto sì al Napoli, e nel frattempo è iniziata a circolare la voce di un inserimento dell'Inter nella trattativa. Notizia smentita da Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di CalcioNapoli24.

Osimhen-Napoli, trattativa al riparo dall'Inter

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calcio Napoli 24: "Fioccano smentite circa un presunto interesse da parte dell'Inter per Oshimen. Irritazione arriva da viale della liberazione - sede del club nerazzurro - per queste indiscrezioni arrivate dalla Francia. I massimi dirigenti dell'Inter confermano la loro posizione: Oshimen fu seguito 5 anni fa da Massimiano Mirabelli, ex capo scouting neroazzurro. Da allora più nulla.

Smentite anche dal suo entourage: "Mai parlato con l'Inter, solo col Napoli". Prosegue però l'attesa per il sospirato sì del nigeriano, ma dagli agenti trapela ottimismo. La punta capirà che Napoli è il progetto migliore. Inutile attendere improbabili (finora) chiamate dalla Premier. Il campionato dei suoi sogni da bambino".