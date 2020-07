Valter De Maggio collega di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Tra questa sera e domattina è previsto una lunga telefonata tra il ds Giuntoli e D'Avila, nuovo agente di Osimhen, attaccante del Lille vicinissimo al Napoli. Probabile che il prcuratore del nigeriano sia in questo momento in Italia. I due discuteranno dell'offerta che il Napoli farà al giocatore per portarlo in azzurro".