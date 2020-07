Osimhen ha già visto casa, Repubblica - Quattro ore di summit con De Laurentiis, spunta l'offerta di un quinquennale: le cifre

Ultime calcio mercato Napoli - Secondo giorno napoletano, quello di ieri, per l'attaccante del Lille. Victor Osimhen è sbarcato a Capri, in barca, per incontrare Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sull'isola azzurra. Un incontro iniziato intorno alle ore 16, la mattina l'aveva spesa a Piazza dei Martiri, fra shopping e svago con la sua ragazza.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Victor Osimhen, atto secondo. Sempre a Napoli, che da martedì è diventata provvisoriamente casa sua in attesa di un trasferimento più vicino con il passare delle ore. La cena con Gattuso per cominciare, poi rotta a Capri per conoscere il presidente De Laurentiis che nell’isola azzurra ha fissato il suo quartier generale estivo. La giornata: Osimhen ha trascorso la mattinata di ieri nell’elegante salotto di Piazza dei Martiri. Shopping con la fidanzata e le bellezze di Napoli da memorizzare. Probabilmente ha visto già qualche casa dove trasferirsi e continuerà il tour oggi. Pranzo veloce, poi la barca per raggiungere – assieme al suo staff – De Laurentiis. Quasi quattro ore di summit: è andato via alle 19.45. Il gommone lo ha atteso al pontile della villa del presidente azzurro e lo ha accompagnato al motoscafo per rientrare a Mergellina. Il Napoli prova a smorzare il possibile incontro, l’entourage dell’attaccante, invece, no. " Viktor è a Capri". Secco. Preciso. Ed esaustivo. Non potrebbe essere altrimenti. L’obiettivo è prendere contatto con la nuova realtà e analizzare tutti i dettagli di un contratto da firmare al più presto. Il Napoli ha offerto un quinquennale sostanzioso ( da 2,5 milioni di euro a salire) con tanti bonus da centrare in base agli obiettivi raggiunti. Osimhen ha ascoltato e il progetto lo ha già sedotto".