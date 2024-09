Osimhen-Galatasaray, ma col Napoli intesa di rinnovare se non sarà ceduto a fine stagione!

Calciomercato SSC Napoli - Osimhen al Galatasaray. In prestito fino a giugno, con l’intesa di rinnovare dal 2026 al 2027 con il Napoli se non sarà ceduto a fine stagione. Ne parla il Corriere dello Sport.

Osimhen al Galatasaray

Così, all’improvviso, "come se non fosse un centravanti da 11 milioni di stipendio a stagione, con una clausola da 130 milioni. La ricchezza dei valori ha impoverito il suo mercato, salvo poi scovare un’oasi sul Bosforo dove avrà il tempo di godersi il calcio in santa pace, di rigenerarsi dopo una stagione piena di errori commessi e subiti".

