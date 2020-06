Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport, il Napoli avrebbe pronta un'offerta da ben 105 milioni per il Lille, per mettere le mani su Osimhen ma anche su Gabriel, difensore finito proprio nel mirino di Giuntoli. Il Napoli offrirebbe quindi 80 milioni per Osimhen e circa 25 milioni per Gabriel. Nelle ultime ore inoltre si sarebbe di nuovo fatta sotto l'Inter per Victor Osimhen.