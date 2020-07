"A Napoli per seguire le orme di Cavani", Osimhen fa sognare i tifosi azzurri

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen non vive per il calcio, lo prende come un divertimento. Dopo l'infanzia passata a Lagos in Nigeria, è volato in Germania per giocare con il Wolfburg, ma non è stato un periodo fortunato quello. Come riporta Il Mattino, già ci sono stati tanti traslochi a meno di 22 anni. Il calciatore ora approda in azzurro, dove prima però ha voluto conoscere presidente, allenatore e città perché vuole essere sicuro al 100%, arrivata anche una chiamata a Koulibaly per chiedere del razzismo. «Vado a Napoli, spero tanto di seguire le orme di Cavani», ha detto così a uno dei tanti entourage.