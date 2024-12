Osimhen alla Juventus, Il Mattino conferma: Giuntoli pagherebbe la clausola, operazione Higuain-bis

Calciomercato Juve, obiettivo Osimhen dal Napoli! Lo conferma oggi il quotidiano Il Mattino secondo cui la Juventus sarebbe seriamente interessata ad acquistare l'attaccante nigeriano in prestito al Galatasaray.

Juve su Osimhen

Tuttavia, come spiega Il Mattino, "l’unica ipotesi che il nigeriano torni da Giuntoli è il pagamento della clausola. Una operazione Higuain-bis per intenderci. Perché il Napoli non tratta con la Juventus sconti o altre agevolazioni".

Su Osimhen però non c'è solo la Juventus: a pagare la clausola da 75 milioni di euro del nigeriano potrebbero essere anche Manchester United o Paris Saint-Germain. In quel caso i soldi sarebbero subito reinvestiti già sul mercato di gennaio: al Napoli piacciono Kiwior, Dorgu e Fazzini.