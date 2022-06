Offerta Napoli per Scamacca? Gazzetta: il Sassuolo definisce le condizioni per cederlo

La prima nomination era targata Inter. Poi, è arrivato il Milan. Nel frattempo è comparsa anche l’insidia del Paris Saint Germain. Nel complesso, però, l’offerta più concreta è stata quella del Napoli secondo la Gazzetta dello Sport.

La trama è ad un punto di svolta, però il Sassuolo lo ritenne incedibile:

"Nel frattempo Gianluca ha rinnovato il contratto con il club emiliano sino al 2026, ma con il patto di avere il via libero in caso di un’offerta irrinunciabile. È questo il punto: 40 milioni rischiano di essere pochi. Il Napoli, con il ritorno in Champions League, può giocare un ruolo importante in questa partita se davvero Victor Osimhen va dove lo porta la sua ambizione.

E poi bisogna capire in fondo quali sono le strategie milaniste, visto che Origi non può essere sufficiente. In tutto ciò non va mai trascurata l’opzione Psg. Il giocatore ha il pallino in mano, tocca a lui alla fine decidere"