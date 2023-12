Obiettivo difensore centrale, offerto Guéhi al Napoli! Altri 4 nomi nel mirino per gennaio

Calciomercato Napoli - Non arriverà nessun terzino a gennaio: lo anticipa Il Mattino oggi in edicola. E per un motivo tra l’altro molto semplice: Mario Rui è a un passo dal recupero e Olivera sarà pronto a gennaio. Il Napoli potrebbe intervenire in difesa, sì, ma al centro della difesa poiché si è rivelato il punto debole di questa squadra.

Mercato Napoli, 5 nomi in lista per il difensore a gennaio

A tal proposito è stato offerto Marc Guéhi del Cristal Palace proprio date le problematiche emerse in questi mesi, in lista Max Kilman dei Wolves e David Hancko del Feyenoord. Jerome Boateng è tra gli svincolati dopo che il Bayern Monaco non lo ha tenuto ma nella lista dei difensori c'è anche Edmond Faiçal Tapsoba del Bayer Leverkusen e della nazionale del Burkina Faso.