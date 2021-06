Calciomercato Napoli - Napoli interessato a Palhinha, quest’anno inserito nella Top 11 del campionato portoghese e vincitore del titolo con lo Sporting Lisbona. Il club non ha intenzione di cederlo e spara la cifra di 30 milioni di euro. Il Napoli ha fatto apprezzamenti ma è molto difficile che si riesca ad arrivare ad un accordo. Il Napoli non sembra intenzionato ad arrivare a certe cifre quest'anno per i nuovi acquisti.