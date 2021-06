Nuovo assalto a Emerson! CorSport: ingaggio alto ma rapporto ottimo con il Chelsea, c'è un'ipotesi per prenderlo

Calciomercato Napoli - Emerson Palmieri ha ventisette anni da compiere ad inizio agosto, e tutto quello che serve al Napoli: gioca sulla corsia sinistra, è un allievo di Spalletti. Ne parla il Corriere dello Sport.

"Il suo ingaggio, quattro milioni di euro, è in controtendenza con le necessità del Napoli di dare un taglio agli ingaggi. Il suo contratto, che scadrà nella prossima estate, non è facile da avvicinare, ma in questi casi dipende dal Chelsea, club con il quale i rapporti sono ottimi, come testimoniato dal prestito last minute di Bakayoko.

Giuntoli spera di poter ripetere la stessa operazione, provando ad ottenere il sì del calciatore che per arrivare in prestito dovrebbe però prima rinnovare: ipotesi non semplice, ma realizzabile"