Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino: Italiano in pole! Altri tre tecnici di A in lizza, tutti i nomi

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi sulla panchina della SSC Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino la proprietà partenopea ha iniziato da tempo a pensare alla prossima stagione senza Rino Gattuso alla guida tecnica. Da qui l’accantonamento del contratto pronto. Secondo il quotidiano il Napoli che verrà non avrà acquisti fantasmagorici e rischia di avere una rosa rivoluzionata perché le cessioni, eccellenti, per ridurre il monte ingaggi rischiano di non essere poche. Ma il Napoli andrà avanti secondo i criteri, tecnici e finanziari, del piano industriale che è stato programmato tenendo conto del Covid.

Prossimo allenatore Napoli, la lista

Secondo Il Mattino in pole per la successione c’è Vincenzo Italiano: è lui al momento il prediletto. Poi in ordine Juric, Fonseca e De Zerbi. Con questa preferenza. Ma il giornale chiosa: "Chissà se quel calabrese testa dura riuscirà a far cambiare idea a De Laurentiis"