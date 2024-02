Nuovo allenatore Barcellona, incontro di tre ore con gli agenti: intesa con De Zerbi per il dopo Xavi

Il Barcellona è pronto a ripartire con un nuovo progetto dalla prossima estate, quando l'attuale allenatore Xavi andrà via perché ha già annunciato che si separerà dal club spagnolo e allora via alla scelta del nuovo allenatore.

Il club spagnolo è pronto ad annunciare appena possibile quella che sarà la guida tecnica per i prossimi anni, perché sembra che la scelta sia già stata fatta. Accelerata decisiva nella trattativa che porterà sulla panchina blaugrana l'allenatore italiano scelto per guidare il Barcellona. A fine stagione subentrerà al posto di Xavi che ha sorpreso tutti con un addio annunciato e voluto, forse per staccare un po' la spina o forse perché contattato da altre società che possono dargli l'occasione di crescere ancora. Intanto, ora arriva aggiornamenti sulla scelta che ha deciso di fare il club.

Conte e De Zerbi

Perché ora sembra tutto pronto per quello che sarà l'annuncio che porterà a Barcellona il nuovo allenatore e sarà italiano. Si preannuncia già una sfida incredibile il prossimo anno quando Barcellona e Real Madrid si sfideranno nel grande Clasico e ci saranno sulle panchine i due tecnici italiani, visto che Ancelotti ha rinnovato per un'altra stagione con i Blancos.

Nuovo allenatore Barcellona: incontro per chiudere

Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia dell'allenatore con un club di Serie A. Perché tante squadre sono in procinto di cambiare in estate in vista della nuova stagione e c'è la corsa ai migliori tecnici in circolazione, in particolar modo per quelli italiani. Perché ora arrivano delle novità importanti in vista della scelta dello stesso allenatore. Conte e De Zerbi sono quelli più ricercati in Serie A e in Europa. Uno è svincolato e l'altro ha una clausola di 12 milioni circa col Brighton.

De Zerbi

Due allenatori italiani alla guida delle due più grandi squadre di Spagna. E' questo quello che potremmo vedere il prossimo anno quando il Real Madrid di Ancelotti potrebbe essere sfidato per la lotta al campionato dal Barcellona di Roberto De Zerbi individuato come il prossimo allenatore del club spagnolo.

Roberto De Zerbi potrebbe presto diventare il nuovo tecnico del Barcellona. A riportarle la notizia sono i noti colleghi spagnoli di AS, che racconta la strategia del club blaugrana che ha individuato proprio nell’attuale allenatore del Brighton l’erede di Xavi.

Stando a quanto scritto da AS De Zerbi per il Barcellona è considerato perfetto e ha ricevuto il consenso di tutti i membri della Commissione Sportiva, oltre a quello dello stesso presidente Joan Laporta e del direttore sportivo Deco.

Nella giornata di mercoledì ci sarebbe stato un lungo incontro di tre ore tra i rappresentati di De Zerbi con i dirigenti del Barcellona per gettare le basi dell’operazione che potrebbe la prossima estate al clamoroso trasferimento in Spagna dell'allenatore italiano.