Nuovi acquisti SSC Napoli, Repubblica: "Tre rinforzi chiesti da Ancelotti a ADL. Novità rinnovi: con Mertens firmeranno altri big"

ULTIME CALCIO NAPOLI - Ancelotti ha ribadito più volte che il Napoli dell'anno prossimo sarà competitivo e che il club non ha necessità di vendere. L'allenatore ha chiesto tre rinforzi e di blindare i big della rosa a De Laurentiis.

Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, Carlo Ancelotti ha le idee chiare su quale Napoli avere a disposizione a Dimaro:

"Il tecnico ha chiesto alla società di mettergli a disposizione due esterni difensivi di qualità (Trippier il primo obiettivo), almeno un centrocampista (piace il giovane argentino Almendra) e un altro attaccante, con il corteggiatissimo messicano Lozano in pole position. Ma Re Carlo si aspetta pure che De Laurentiis eviti cessioni eccelenti. Per questo il club ( dopo aver blindato Koulibaly) è già al lavoro per prolungare o adeguare i contratti di Callejon, Mertens, Milik e Zielinski, che faranno sicuramente parte della squadra anche nella prossima stagione"