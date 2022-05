Non solo Insigne, addio a Ghoulam: il Napoli non ha mai formalizzato un'offerta di rinnovo per due motivi

“Quanto ci siamo divertiti, insieme, su quella fascia”. Sui social il terzino sinistro del Napoli Faouzi Ghoulam ha salutato Lorenzo Insigne, ma anche per lui è arrivato il momento dell'addio alla maglia azzurra. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Non solo Insigne, addio Ghoulam Napoli

Per Insigne e Ghoulam sta per concludersi l’esperienza al Napoli e contro il Genoa hanno salutato il pubblico che li ha acclamati per tanto tempo: