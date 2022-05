Non solo Barak, piace Svanberg! CorSport: il Bologna può svenderlo per un motivo

È del Bologna anche uno degli obiettivi più in voga per il centrocampo del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport: Mattiias Svanberg, nazionale svedese che piace molto.

Napoli su Svanberg

Qualcosa bisognerà fare e oltre al ceco Antonin Barak del Verona, che al ds Giuntoli piace moltissimo, il club ha inserito nella lista Svanberg:

"Quantità e qualità, gol e assist (3 e 3): niente male davvero, le relazioni e le referenze; e tra l'altro il suo contratto è in scadenza nel 2023, particolare che implica la necessità di ridimensionare le richieste per il suo cartellino. Non è un caso, infatti, che al momento le offerte recapitate sono state tutte inferiori ai 10 milioni di euro"

